Самарский гарнизон полиции готов к охране общественного порядка в Новогодние и Рождественские праздники

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Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности непосредственно в местах проведения мероприятий будет задействовано более 1250 сотрудников ОВД совместно с представителями общественности (более 250 человек).С 6 на 7 января и 7 января 2018 года в 186 храмах, церквях, монастырях и других объектах Русской православной церкви состоятся мероприятия, посвящённые празднованию «Рождества Христова». Ожидаемое количество участников богослужений около 34000 человек. Для обеспечения безопасности граждан планируется задействовать более 1000 сотрудников.В целях предупреждения совершения террористических актов и экстремистских акций в местах проведения массовых мероприятий, предусмотрено:- проведение обследования на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ с использованием технических средств и служебных собак;- организация проведения осмотровых мероприятий с использованием металлодетекторов и временных контрольно-пропускных пунктов;- меры по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах и площадях, отведённых для проведения массовых мероприятий, в том числе временное ограничение движения на прилегающих к этим местам улицах.ГУ МВД России по Самарской области просит граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым органам внутренних дел в целях обеспечения безопасности и правопорядка в праздничный период.