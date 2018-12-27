Самарских детей просят соблюдать безопасность на каникулах

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На мероприятиях сотрудники полиции и общественники раздавали брошюру, подготовленную по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, которая представляет собой сборник агитационных плакатов в виде комиксов, разъясняющих правила безопасного поведения детей и подростков.В буклет вошли детские рисунки, авторы которых предупреждают своих сверстников о тех опасностях, с которыми они могут столкнуться в дни зимних каникул. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и представители Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти организовали встречи со школьниками, на которых в формате живого общения, еще раз напомнили о безопасном поведении дома, на улице и в сети Интернет.Во время профилактических мероприятий начальник отдела по работе с несовершеннолетними подполковник полиции Светлана Алезова и начальник отдела по работе с личным составом полковник внутренней службы Анжелика Староносова призывали взрослых и ребят соблюдать правила безопасности дома и на улице, не нарушать правила дорожного движения, сообщает облМВД.Как отметил представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Антон Просянкин, перед началом зимних каникул подобные мероприятия очень актуальны. «Мы в очередной раз напомнили ребятам и их родителям, насколько важно следовать простым, но правильным рекомендациям полицейских по сохранности здоровья и жизни своих детей», - отметил общественник.