Самарские ученые разработали уникальную косметику

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Ученые кафедры «Технология пищевых производств и биотехнология» СамГТУ нашли ингредиент, который не только улучшает внешний вид кожи, но и позволяет предотвратить осложнения многих заболеваний, в том числе сахарного диабета. Уже пять лет кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры Зинаида Мащенко вместе со студентами и школьниками, обучающимися по программе «Взлет» проводит лабораторные исследования кремов с высокой биологической активностью, сообщает пресс-служба вуза.«Особые вещества стимулируют метаболические процессы в коже, тем самым способствуя ее регенерации и препятствуя старению, ‒ поясняет Мащенко. ‒ Многие проблемы с кожей возникают из-за нарушения микроциркуляции: клетки перестают получать необходимые питательные вещества и накапливают шлаки. Обычно в косметологии этот процесс восстанавливают с помощью массажа, озонотерапии и микротоков. Но, применяя качественный косметический крем, можно стимулировать микроциркуляцию, не прибегая к механическим воздействиям».Известно, что одним из осложнений при сахарном диабете стал синдром диабетической стопы: появляются язвы, происходит деформация суставов и костей. Усугубить ситуацию может потеря чувствительности ‒ полинейропатия, которая приводит к развитию гангрены и дальнейшей ампутации конечности.По мнению наших ученых, регулярное применение лечебного крема поможет избежать серьезных последствий диабета. Сегодня рынок фармакологии предоставляет широкий ассортимент средств по уходу за кожей, но среди них сложно найти мази, которые можно, не боясь, использовать при сахарном диабете. Важно, чтобы в состав не входили этиловый спирт, салициловая кислота, различного рода красители и консерванты. Присутствие глицерина тоже нежелательно, поскольку он закупорит поры, и кожа не сможет дышать.Отличная альтернатива этим компонентам − мед. Он не только улучшает микроциркуляцию, но и является натуральным консервантом, продлевающим срок годности продукта и препятствующим развитию бактерий. Готовят крем в Политехе по традиционной технологии, но благодаря натуральным компонентам, подобранным в нужных пропорциях, по структуре и содержанию он получается похожим на межклеточный комплекс липидов кожи, а значит, лучше впитывается.