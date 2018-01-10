Самарские судебные приставы завершили праздничные дежурства в аэропорту Курумоч

49

С 29 декабря 2017 года по 09 января 2017 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было организовано круглосуточное дежурство судебных приставов с целью информирования граждан о наличии задолженности и разъяснения должникам порядка их дальнейших действий.За период праздничных дней к региональным судебным приставам обратилось 8 граждан, которые не прошли паспортный контроль и не смогли вылететь на отдых. Судебные приставы разъяснили должникам, что в случае погашения задолженности ограничение в праве выезда снимается в течение суток. В результате проведенного мероприятия сумма погашенной задолженности составила 860 тысяч рублей. Граждане погасили свои долги по кредитным, налоговым и коммунальным платежам, после чего с них были сняты ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации.Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации является одной из мер, побуждающих должников оплачивать свои задолженности. Осенью этого года был увеличен «невыездной порог» с 10 до 30 тысяч рублей.