Самарские росгвардейцы отметили 75-летие освобождения блокадного Ленинграда

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в целом ряде мероприятий, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыНакануне памятной даты сотрудники Управления вневедомственной охраны по городу Самара провели «Урок мужества» с учениками школы № 129. Росгвардейцы поведали ребятам о героической обороне города на Неве.Юные слушатели узнали, что блокада северной столицы стала самой кровопролитной осадой за всю военную историю человечества. Продлившаяся без малого 900 дней она забрала свыше 875 тысяч жизней.Школьникам продемонстрировали документальный фильм, в котором говорилось о поистине нечеловеческих испытаниях, с которыми столкнулись жители Ленинграда в самом начале войны, голоде и лишениях, сопровождавшем их почти три года. Рассказали ребятам и о попытках прорыва блокады советскими войсками и о знаменитой «Дороги жизни».В Сергиевском районе области сотрудники местного отдела вневедомственной охраны посетили музей поискового отряда «Подвиг», расположенный в школе № 1, имени Героя Советского Союза Петра Ганюшина. Командир поискового отряда Александр Шипилов Александр Геннадьевич рассказал гостям об участии отряда в раскопках, проводившихся в 2016 году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, познакомил с экспонатами музея, в том числе и связанными с блокадой. В завершении встречи росгвардейцы смогли попробовать хлеб, приготовленный по рецептуре того времени. Закончилось мероприятие минутой молчания в память о героических защитниках и жителях города.Молодые сотрудники вневедомственной охраны встретились с ветераном блокадного Ленинграда Тургановым Львом Борисовичем, который поделился с ними своими воспоминаниями о тех непростых для страны временах.Не остались в стороне и дети сотрудников. Они смогли принять участие в специально организованном художественном конкурсе «Ленинград в кольце блокады».