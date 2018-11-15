Самарские приставы проведут День правовой помощи детям

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20 ноября с 10:00 до 16:00 в Управлении ФССП России по Самарской области в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям специалистами отдела правового обеспечения с целью оказания юридической помощи детям и их законным представителям по вопросам, связанным с осуществлением деятельности Федеральной службы судебных приставов, пройдет День открытых дверей, в рамках которого можно будет не только приехать на прием по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, каб. 51, но и дозвониться на «горячую телефонную линию» по номеру: 8 (846) 266 62 39, где гражданам будут даны ответы на вопросы, связанные с обеспечение законных прав и интересов детей и затрагивающие деятельность службы судебных приставов.