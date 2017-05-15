Самарские приставы посадили ели и березы
15 мая 2017 09:08
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В честь «Года Экологии», объявленного в России, и в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды судебные приставы Самарской области и члены Регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы приняли участие в акции по озеленению города.
12 мая работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, вооружившись перчатками и лопатами, отправились в парк культуры и отдыха им. Щорса для того, чтобы принять участие в акции по озеленению населенных пунктов и посадке деревьев.
В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды и в рамках объявленного «Года Экологии» судебные приставы региона высадили на одной из алей парка 14 деревьев, среди которых были такие породы, как ели и березы. Озабоченные экологической обстановкой в регионе работники Управления были рады возможности принять участие в подобной акции.
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