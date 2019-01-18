Самарские общественники выступили с инициативой о введении в регионе сервиса бронирования новогодних елей

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Руководитель исполкома регионального штаба ОНФ в Самарской области Владимир Марин считает, что в регионе необходимо ввести сервис бронирования праздничных елей, что позволит городским властям заранее понимать, каким количеством необходимо снабдить ёлочные базары и организовать сбор и утилизацию хвойных деревьев.Каждый год в регионе открывается свыше 200 елочных базаров. Только в областной столице в 2018 году было 170 официальных точек продажи, еще 28 –открылось в Тольятти. Вместе с тем, тысячи пушистых красавиц так и остаются нераспроданными, и товар, который недавно был ходовым, превращается в мусор. Фотографии с кучами бесхозных сосен и елей, лежащих в точках продаж, переполняют социальные сети. Горожан справедливо возмущает количество спиленной хвои, которая, к слову, не всегда проводится легально. Ситуацию с незаконной вырубкой на заседании Совета по правам человека обратил внимание общественников президент Владимир Путин. Ущерб ежегодно исчисляется сотнями миллионов рублей. Глава государства констатировал: порядок в этой «очень коррумпированной» сфере навести пока не удалось.Предложение самарского эксперта – создать единый сервис бронирования новогодних деревьев, который бы позволял жителям региона заранее выбрать ель или сосну, а при покупке на официальном елочном базаре получить скидку. Таким образом, у чиновников будет понимание о количестве хвои, необходимой для реализации, что снизит невостребованный товар, и даст возможность заранее обговорить с регоператором организацию сбора, утилизации и переработки елок.«Подобной практики бронирования пока нет ни в одном субъекте РФ. Самарская область может стать пилотным регионом, где будет введен подобный сервис, и в случае успешной реализации проекта опыт может быть распространен по всей стране», - считает Владимир МаринС инициативой общественник намерен в ближайшее время обратиться в профильные ведомства.