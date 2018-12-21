Самарские лютеране отмечают Рождество

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В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга г. Самара (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.24 декабря 2018 г. 18.00 – Праздничное богослужение по случаю Сочельника Рождества Христова. Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении подростков, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки.В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир и спеть со всеми старинную песню «Тихая ночь» («Stille Nacht»), которая является неотъемлемой частью Рождества и которой исполняется в этом году 200 лет со дня ее создания. По окончании – традиционный глинтвейн.25 декабря 2018 г. 12.00 и 18.00 – Праздничное Рождественское богослужение с участием студентов, органа, хора.Вход свободный (6+).pixabay.com