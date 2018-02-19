Самарские фехтовальщики отличились в Испании

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В Испании состоялся этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров, где выступали самарцы Кирилл и Антон Бородачевы. Кирилл уступил на стадии 1\4 финала, а его брат завоевал серебро, в финале проиграв итальянцу, сообщает твиттер Минспорта региона.