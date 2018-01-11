Самарские активисты Народного фронта подвели итоги работы по проекту ОНФ «За честные закупки» за 2017 год

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Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Самарской области приняли участие в заседании координационного совета по взаимодействию с общественными организациями, задачами которых является противодействие коррупции, и рассказали об основных итогах проекта за 2017 г., сообщает пресс-служба организацииГлавным достижением проекта ОНФ «За честные закупки» можно назвать то, что многие общественники, которых сегодня уже более 9 тыс. по всей стране, работают на уровне экспертов: отслеживают, анализируют закупки на сайте, выявляют сомнительные госзакупки, самостоятельно обращаются в контролирующие органы и добиваются отмены закупок с нарушениями, считает член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин.Он напомнил, что в прошлом году проект ОНФ «За честные закупки» уделил особое внимание вопросам качества питания в учреждениях образования и здравоохранения, деятельности управляющих компаний, «строительным полуфабрикатам», закупкам предметов роскоши за бюджетные средства, а также выплат компенсаций пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.Как отметили участники заседания координационного совета, самарские активисты ОНФ сумели выстроить эффективное сотрудничество с контрольными органами Самарской области. Сигналы активистов проекта ОНФ «За честные закупки» неоднократно становились поводами для масштабных разбирательств, отметила представитель управления по контролю в сфере закупок Самарской области Наталья Ульченко.Так, благодаря сигналам общественников были выявлены нарушения на 15,3 млн руб. при реставрации усадьбы Курлиных и Самарского музыкального училища имени Шаталова в административном центре региона. Они были связаны с ненадлежащим формированием стоимости контракта: туда включили НДС, затраты на строительный контроль и авторский надзор, причем последний был уже выполнен в рамках предыдущего контракта. Эксперты ОНФ обнаружили некачественные работы, когда уникальные подоконники и элементы реставрации заменялись обычными материалами или складировались ненадлежащим образом. Также был выявлен факт аффилированности: при реставрации училища имени Шаталова директором компании-подрядчика и субподрядной организации выступало одно и то же лицо.Ульченко сообщила, что в настоящее время с подрядчика реставрации усадьбы Курлиных взыскиваются неправомерно потраченные средства, а также продлены гарантийные сроки по контрактам для устранения некачественно выполненных работ.По словам Нуждина, общая сумма начальных максимальных цен контрактов, которые были отменены или в них были изменены цены в сторону уменьшения, а также устранены коррупционные признаки по сигналам активистов проекта составила более 17 млрд рублей.«Кроме того, на нашем счету раскрытие двух серьезных картельных сговоров на общую сумму более 600 млн руб., – рассказал Нуждин. – Из 115 млн руб., взысканных ФАС России в виде штрафов за картельные сговоры, раскрытые по сигналам активистов ОНФ, 93 млн – заслуга самарцев».Он также отметил, что в настоящее время эксперты ОНФ обобщают информацию по картелям с питанием в социальных учреждениях региона, и в случае подтверждения сигналов намерены обратиться в ФАС, а также настаивать на включении уличенных в сговоре компаний в реестр недобросовестных поставщиков услуг.