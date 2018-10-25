Самарская область является лидером в ПФО по заявкам на конкурс "Лидеры России"
25 октября 2018 13:02
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За две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Теперь всем участникам необходимо записать и загрузить в систему видеоинтервью. Это обязательное условие для доступа к последующим заданиям дистанционного этапа.
Прием заявок на Конкурс «Лидеры России» 2018-2019 гг. завершен. Регистрация на конкурс — это только первый шаг. Теперь всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: в срок до 18:00 27 октября (по местному времени) нужно записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Все, кто не сделает это в срок, не смогут принять участие в остальных этапах конкурса и не будут допущены до дистанционного тестирования.
Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.
«Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека. Однако, помимо регистрации, кандидатам необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтервью. На это остается всего два дня, поэтому не стоит откладывать на последний момент», — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.
Подавляющее большинство участников конкурса — граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок. Женщин в конкурсе принимает участие меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин, соответственно — 75,7%. Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.
По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).
В Приволжском федеральном округе наибольшее число заявок поступило из Самарской области (19,28%), Республики Башкортостан (18,92%) и Нижегородской области (13,12%). Далее идут Республика Татарстан (11,68%), Пермский край (7,54%), Саратовская область (5,75%), Удмуртская Республика (4,89%), Оренбургская область (3,99%), Чувашская Республика (3,31%), Ульяновская (2,84%), Кировская (2,55%), Пензенская (2,53%) области, Республики Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,28%). По эффективности регистрации регионами-лидерами в ПФО являются Самарская область, Республика Башкортостан и Нижегородская область.
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