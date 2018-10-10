Самарская область принимает участие форуме "Россия - Спортивная Держава"
10 октября 2018 13:23
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Самарская область принимает участие в большом спортивном событии у соседей-волжан: в Ульяновске открылся форум "Россия - Спортивная Держава"
На стенде Самарской области презентуются самые яркие события и достижения региона, титулованные спортсмены и клубы, планы по использованию наследия ЧМ-2018, сообщает Департамент информационной политики региона.
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