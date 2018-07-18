Самарская область получила право на размещение в регионе шестого кассационного суда

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Во вторник, 17 июля, Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект об образовании структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции.Всего на территории страны будут образованы девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов. К компетенции вновь создаваемых судов отнесен пересмотр решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами, сообщает пресс-служба облправительства.Кассационный суд общей юрисдикции шестого округа разместится в Самаре. Такое решение было принято в третьем чтении законопроекта. Кроме Самарской области, на размещение суда в своих регионах претендовали Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская область.Добиться этого решения удалось благодаря личному участию и системной работе Главы региона. Изначально местом постоянного пребывания шестого кассационного суда общей юрисдикции предлагалось определить Казань. Однако сразу после внесения законопроекта в Государственную Думу Глава региона Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении шестого кассационного суда общей юрисдикции в городе Самара. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ региона.В итоге соответствующую поправку в законопроект внесли Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатели ряда комитетов, а также депутаты ГД от Самарской области. Как пояснил Председатель Государственной Думы, при определении места размещения новых судов учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы.Для Самарской области размещение суда – не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Согласно сопроводительной документации к Закону, штатную численность судей шестого кассационного суда общей юрисдикции предлагается установить в размере 113 единиц.Кроме того, размещение суда в Самаре позволит поднять престиж региональной высшей школы, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей.Председатели новых судов будут назначены до 15 октября 2018 года, решение о дне начала деятельности судов примет Пленум Верховного Суда Российской Федерации не позднее 1 октября 2019 года.