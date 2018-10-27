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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область на 3 месте в рейтинге по эффективности подачи заявок на конкурс Лидеры России

27 октября 2018 11:32
112
Самарская область на 3 месте в рейтинге по эффективности подачи заявок на конкурс Лидеры России Наш регион стоит сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.
Наш регион стоит сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.

Самарская область на почётном 3 месте в рейтинге по эффективности подачи заявок на конкурс Лидеры России после Москвы и Санкт-Петербурга. Он составляется по отношению к % экономически активного населения, сообщает Департамент информационной политики Региона.

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Комментарии



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