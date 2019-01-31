Самарец Андрей Захаров победил в конкурсе #БериФокусНаРостех

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Госкорпорация Ростех объявила победителей конкурса индустриальной фотографии #БериФокусНаРостех. В конкурсе приняли участие более 70 авторов со всей России, которые посетили в рамках фото-туров 24 предприятия Ростеха и прислали на конкурс более тысячи фотографий, сообщает Минпромторг Самарской области.Тройка фаворитов была определена большинством голосов жюри, в состав которого вошли представители Ростеха, дочерних предприятий корпорации, СМИ, а также профессиональные фотографы. Наградой стала профессиональная фототехника производства холдинга Швабе - ведущего производителя оптики в составе Госкорпорации Ростех.Первое место занял Андрей Захаров с фотографией «Око», сделанной на предприятии ПАО «Кузнецов» (ОДК) в Самаре. На снимке запечатлен газотурбинный двигатель в цехе окончательной сборки. Победитель будет награжден первым фотообъективом модели ZENITAR 0.95/50, начало выпуска которой приурочено к финалу конкурса. Приз за второе место - объектив HELIOS - достался Александру Рудному, который стал автором фотографии «Изумрудная шахта», снятой на Мариинском прииске в поселке имени Малышева Свердловской области. Константин Ильинский, занял третье место с фотоработой «Матрица четвертого порядка», снятой в ходе фото-тура на московское предприятие «Оптрон» (Росэлектроника). Приз за третье место - сверхширокоугольный объектив ZENITAR 2,8/16 с эффектом «диагональный рыбий глаз»., победитель конкурса #БериФокусНаРостех:- Любительской фотографией я увлекаюсь с 15 лет. Больше меня увлекает спортивная фотография, ведь там поймать нужный момент – значит запечатлеть мгновение, которое невозможно повторить. Промышленная фотография для меня – новый опыт, это фотоискусство со своей спецификой, где также нужно поймать момент и ракурс. Для меня само участие в конкурсе Ростеха уже стало большой победой. В рамках #БериФокусНаРостех удалось побывать на ПАО «Кузнецов» и АО «Авиаагрегат». На каждом предприятии своя атмосфера, мне было очень интересно побывать там и ловить моменты рабочего процесса. Я не ожидал, что стану победителем, хотя надеялся на успех. Стараюсь участвовать в различных фотоконкурсах, но эта победа первая. Благодарю организаторов за возможность увидеть рабочие процессы промышленных предприятий изнутри, через объектив моего фотоаппарата!