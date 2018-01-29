Самарчанка через суд добилась прочистки вентиляции в ванной

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Гражданка Г. установила отсутствие тяги в вентканале в ванной комнате. По этому поводу женщина обратилась в управляющую компанию, однако тяга восстановлена не была, засор не устранен. В связи с этим она обратилась в суд за восстановлением своих прав.Суд удовлетворил требования гражданки Г. и обязал управляющую организацию устранить засор вентиляционного канала в ванной комнате. С соответствующим исполнительным документом женщина обратилась в отдел судебных приставов Советского района Самары, где было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Должнику-организации был установлен срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Судебный пристав предупредил руководство управляющей компании, что в случае неисполнения требований в добровольном порядке, к должнику будут применяться принудительные меры, включая наложение исполнительского сбора. Несмотря на это, решение суда исполнено не было. Судебными приставами было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 50 тысяч рублей. Должник его оплатил, вместе с тем обратился в суд за отсрочкой исполнения решения суда, которое было удовлетворено. По истечении этого времени, судебные приставы вновь вручили требование об исполнении решения суда. После чего управляющая организация устранила засор вентиляционного канала и предоставила документы, подтверждающие исполнение решения суда. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Гражданка Г. вновь может полноценно пользоваться своей ванной комнатой.