Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова

414

31 декабря 2017 года в сквере Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдет вечер отдыха, посвященный встрече Нового года. Возможно, так появится новая самарская традиция 31 декабря ходить в гости к великому кинорежиссеру.В программе:С 16.00 любимые новогодние фильмы Эльдара РязановаС 18.00 Новогодняя программа с персонажами фильмов- караоке - шоу- открытый микрофон для новогодних поздравлений, стихов и песен- викторины по крылатым фразам и мелодиям из фильмов Рязанова- эксклюзивные призы и подаркиС 20.00 любимые новогодние фильмы Эльдара РязановаВ сквере будут демонстрировать фильмы, снятые Эльдаром Рязановым («Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Зигзаг удачи» и др.). У всех, кто придет на праздник будет возможность прочитать стихи, спеть любимые песни в караоке, поучаствовать в викторинах по «крылатым» фразам и мелодиям из фильмов Рязанова. Гости программы могут принести елочные игрушки и все вместе украсить новогоднюю елку в сквере Эльдара Рязанова, сообщает пресс-служба горадминистрации.Жителей и гостей Самары приглашают принять участие в мероприятии!