Самара вновь в Мировом чемпионате, но на этот раз Мировом Чемпионате Фейерверков

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Ещё свежи в памяти самарцев воспоминания о грандиозном мероприятии - Параде Фейерверков. А уже совсем скоро грядёт новое ещё более красочное пиротехническое шоу отборочный этап Чемпионата Мира по Фейерверкам, финал которого пройдет в 2019 году.В отборочных этапах чемпионата в г. Сочи, Самару будет представлять «Пиротеатр Волжские Салюты».Пиротеатр активно развивающийся самарский коллектив, занимающийся не только проведением масштабных мероприятий, но и организацией пиротехнических шоу связанных с семейными и корпоративными праздниками, и торжествами.Самарцы могут поддержать выступление наших соотечественников в очередных этапах чемпионата в Олимпийском парке г. Сочи 18 августа 2018 года.