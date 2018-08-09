Самара вновь в Мировом чемпионате, но на этот раз Мировом Чемпионате Фейерверков
9 августа 2018 09:19
113
Ещё свежи в памяти самарцев воспоминания о грандиозном мероприятии - Параде Фейерверков. А уже совсем скоро грядёт новое ещё более красочное пиротехническое шоу отборочный этап Чемпионата Мира по Фейерверкам, финал которого пройдет в 2019 году.
В отборочных этапах чемпионата в г. Сочи, Самару будет представлять «Пиротеатр Волжские Салюты».
Пиротеатр активно развивающийся самарский коллектив, занимающийся не только проведением масштабных мероприятий, но и организацией пиротехнических шоу связанных с семейными и корпоративными праздниками, и торжествами.
Самарцы могут поддержать выступление наших соотечественников в очередных этапах чемпионата в Олимпийском парке г. Сочи 18 августа 2018 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 августа 2018 09:36
Глава Самары Елена Лапушкина предложила закладывать средства на эти цели на следующий год. Социум
93
9 августа 2018 09:28
Мужчина задолжал 160 тысяч рублей. Социум
102
9 августа 2018 09:19
В Сочи пройдет отборочный тур. Социум
112
Здравоохранение
8 августа 2018 21:55
Пожилая женщина повредила лодыжку, оступившись на улице, и обратилась за помощью в местную поликлинику. Здравоохранение
318
8 августа 2018 14:37
Мультидисциплинарная бригада осмотрит пожилых пациентов, даст индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
221
6 августа 2018 12:39
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом. Здравоохранение
273
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
413
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
708
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
418
Туризм
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
245
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
356
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
261
Образование
8 августа 2018 21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем. Образование
315
8 августа 2018 16:50
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора. Образование
204
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
208
Культура
9 августа 2018 11:10
В выходные дни улица вновь станет пешеходной. Культура
106
7 августа 2018 11:12
Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией и обширная программа развлечений. Культура
216
7 августа 2018 11:01
Она расположится вгалерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Культура
201
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1001
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1221
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1279
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
293
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
746
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
631
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1195
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
962
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1005
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1602
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1584
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3274
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2359
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3502
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
794
Мероприятия