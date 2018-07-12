Самара входит в топ-3 городов ЧМ-2018 с самым вкусным шоколадом
12 июля 2018 12:26
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, где в России делают самый вкусный шоколад.
Шоколад из России является одним из самых популярных сувениров у иностранных туристов и болельщиков Чемпионата мира-2018 по футболу.
Москва, Самара, Санкт-Петербург, Московская область и Крым входят в первую пятерку туристических регионов с самым вкусным шоколадом.
По результатам опроса Tvil.ru, Москва с шоколадом "Аленка", "Бабаевский" и "Русский шоколад" набрала 55% всех голосов туристов, а Санкт-Петербург с шоколадом "Особый" и "Детский сувенир" фабрики Крупской - 17% голосов.
На 2 месте - Самара с брендом "Россия - Щедрая душа!" - 18% голосов
В первую пятерку также вошли Московская область с шоколадом "Победа вкуса" и "Яшкино" (5%) и Крым с брендом "Крымчанка" (5%).
В ходе соцопроса любители шоколада также отметили шоколад "Верность качеству" из Касимова Рязанской области.
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