Самара установила партнерские отношения с белорусским Могилёвом

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Самарская делегация под руководством Губернатора Самарской областиучаствует в V Форуме регионов России и Белоруссии, который в этом году проходит в Могилёве с 10 по 12 октября. В состав делегации вошли Глава Самары Елена Лапушкина и представители областного Правительства.В рамках Форума подписаны соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Гомельским областным исполнительным комитетом, между Самарской Губернской Думой и Могилевским областным Советом депутатов.В четверг, 11 октября, Глава Самарыи Председатель Могилевского горисполкомаподписали соглашение о сотрудничестве между городами в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.Стороны договорились о расширении сотрудничества в области культуры, образования, спорта, взаимодействия между молодежными и общественными организациями. Особое внимание уделяется совместной работе в сфере торговли, строительства, транспорта, туризма, ЖКХ, малого и среднего предпринимательства.«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы очень ценим то, что наша давняя дружба выражается в том числе в экономическом и промышленном взаимовыгодном сотрудничестве. Мы готовы к работе и открыты новым предложениям», - отметила Елена Лапушкина.Могилев стал для Самары 26 городом-партнером, а наряду с Гомелем и Витебском - третьим белорусским.Отметим, Форум регионов России и Белоруссии проводится под эгидой верхних палат парламента обеих стран и служит важным инструментом развития отношений, отметивших в 2017 году 25-летие.Работа на Форуме ведется по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательства, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. В центре внимания пятого Форума - развитие регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства, сообщает горадминистрация.