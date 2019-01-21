Самара станет городом проведения шестого Всемирного дня «Халяль»

126

В пятницу, 18 января, под руководством первого заместителя председателя Правительства Самарской областисостоялось первое организационное совещание по вопросам проведения в 2019 году на территории региона Всемирного дня «Халяль».Шестой по счету Всемирный день «Халяль» будет проводиться в Самаре в начале осени текущего года. Это мероприятие международного уровня, и оно станет одним из самых масштабных в 2019 году для Самарской губернии.Напомним, в ноябре прошлого года Губернатор Самарской областипровел переговоры с послом Южной Кореи в России У Юн Гыном в ходе которых обозначил возможность проведения в следующем году в Самаре Всемирного дня «Халяль» с целью повышения туристической привлекательности региона.Организаторами Всемирного дня «Халяль» выступят областное правительство, организация «United World Halal Development» и Международная Ассоциация Исламского бизнеса, между которыми в рамках установочного совещания подписано соглашение о сотрудничестве.Всемирный день «Халяль» традиционно состоит из трех частей: проведение выставки, деловая часть – экономический саммит, и ярмарка халяльной продукции.«Всемирная выставка «Халяль» будет проводиться с целью повышения инвестиционного, экспортного потенциала и туристической привлекательности Самарской области, а также создания торгового продвижения и осведомленности о халяль – индустрии», - отметил Виктор Кудряшов.Планируется участие свыше 100 делегатов из 27 стран мира, размещение 200 российских стендов и 50 экспозиций из разных стран мира (страны Персидского Залива, страны Юго-Восточной Азии, Бразилии, стран Южной Африки, Австралии, Великобритании и стран участников Европейского союза). На выставке будет установлен стенд Самарской области, где будет демонстрироваться инвестиционный потенциал региона: ключевые проекты и инвестиционные площадки для размещения бизнеса.В рамках программы мероприятия предполагается организация Международного инвестиционно-экономического саммита «Россия – гарант партнёрства», проведение форумов, пленарных и панельных сессий, круглых столов и В2В переговоров, в ходе которых будут презентованы лучшие инвестиционные проекты Самарской области и наиболее эффективные инвестиционные стратегии.Целью Саммита является развитие индустрии халяль и укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Ближнего Востока и Азии.Запланировано участие представителей ведущих банков РФ, Исламского банка развития, Дубайского Исламского Банка, компаний банковского сектора экономики, органов власти на региональном, федеральном и международном уровне, инвесторы. Саммит будет иметь дискуссионно-экскурсионный характер с возможностью посетить ключевые инвестиционные площадки региона.Председатель «United World Halal Development» г-н Абдула Джамила Мохамед Джинна рассказал о традициях проведения этого мероприятия и отметил, что для Самарского региона проведение Всемирного дня «Халяль» станет поворотной точкой: «В дальнейшем Самара станет местом проведения и других масштабных мероприятий как деловой, так и туристической направленности».По итогам проведенного совещания первый заместитель председателя Правительства Самарской области дал все необходимые поручения по организации мероприятия.

pixabay.com