Самара не возглавила рейтинг самых кофейных городов России
27 февраля 2019 12:38
121
По данным социологического опроса, проведенного в феврале 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET самые большие любители кофе живут в: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Москве.
Респондентам задавались вопросы: Вы пьете кофе? Как часто? Какой вид кофе? Где Вы предпочитаете пить кофе?
Далее следуют такие города как: Казань (4), Новосибирск (5), Череповец (6), Омск (7), Нижний Новгород (8), Челябинск (9), Краснодар (10), Саратов (11), Калининград (12), Волгоград (13), Самара (14), Пермь (15), Томск (16), Киров (17), Ижевск (18), Сочи (19), Иркутск (20), Ростов-на-Дону (21), Воронеж (22), Владивосток (23), Брянск (24), Иваново (25).
Андрей Штыров-коммерческий директор ZOOM MARKET уточнил, что жители центральной части России и Урала предпочитают пить кофе в кафе и выбирают натуральный кофе.
Эксперт отметил, что формат «кофе с собой» у 73% жителей России ассоциируется со студентами и лишь у 3% россиян с бизнесом и успехом.
Опрос проводился в 30 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 18 до 59 лет.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 февраля 2019 17:17
Давайте поможем нашим друзьям, изготовив и развесив скворечники, ведь пернатым сложно строить гнезда, особенно в городских условиях. Социум
36
27 февраля 2019 17:05
Новый ФАП появится в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района. Также новый ФАП планируют построить в селе Кривое Озеро Красноярского района. Социум
58
27 февраля 2019 16:39
По замыслу учения, подразделениям нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами. Социум
78
Здравоохранение
27 февраля 2019 15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра. Здравоохранение
91
27 февраля 2019 10:56
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
160
25 февраля 2019 23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
288
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
302
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
548
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
456
Туризм
27 февраля 2019 13:20
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
110
26 февраля 2019 13:46
После трагедии над Синайским полуостровом были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов. Туризм
2195
25 февраля 2019 13:35
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти, и такие туры востребованы в Самарской области. Туризм
338
Образование
27 февраля 2019 13:46
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
115
27 февраля 2019 09:43
По мнению директоров школ области, высокоскоростное соединение откроет новые широчайшие возможности для образования. Образование
145
26 февраля 2019 11:01
Практически половина школ Самарской области имеют высокоскоростной доступ в Интернет. Образование
158
Культура
27 февраля 2019 11:00
Спектакли пройдут под фонограмму. Культура
143
26 февраля 2019 12:58
В этот раз он носит название «ИМЕНА». Культура
251
25 февраля 2019 23:29
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим. Культура
285
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
446
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
896
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
868
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
548
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
596
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1294
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1112
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1008
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1165
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
468
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1016
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
731
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2771
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2464
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2724
Мероприятия