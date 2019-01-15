Штрафы за незаконную свалку могут повысить до 800 тысяч рублей
15 января 2019 10:13
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Незаконная свалка мусора может обойтись нарушителям более чем в три раза дороже, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России. По данным ведомства, это прописано в подготовленных поправках в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Частных лиц за стихийную свалку планируют штрафовать на сумму до 8 тысяч рублей (сейчас это одна-две тысячи максимум). Должностные лица заплатят до 70 тысяч рублей (против 10–30 по нынешнему закону). А с лиц юридических взыщут 800 тысяч рублей, а не 100–250, как сейчас.
Кроме того, частных предпринимателей предложили наказывать приостановкой работы на три месяца, пишет Лайф.
pixabay.com
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