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Новости /  Общество /  Социум  

С чего начинается утро жителей Самары?

12 марта 2018 09:17
127
С чего начинается утро жителей Самары? 13% респондентов просыпаются и отправляются листать новостную ленту.
13% респондентов просыпаются и отправляются листать новостную ленту.

Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” опросили 1 300 респондентов и выяснили, с чего начинается утро жителей Самары.

35% опрошенных начинают утро с принятия душа и гигиенических процедур. Отвечавшие комментируют, что необходимо сначала взбодрить тело водой, после чего уже питаться и заниматься домашними или рабочими делами.

Давать старт новому дню с завтрака предпочитают 30% участников опроса. “Ничто не бодрит утром так, как кофе в постель от любимого, или вкусный завтрак на двоих,” - поделилась опытом Светлана.

13% респондентов просыпаются и отправляются листать новостную ленту, или включают телевизор - по их мнению, утро должно начинаться с зарядки мозга и наполнением мыслей новыми событиями - пищей для размышления.

7% предпочитают уделять время после пробуждения объятиям с любимыми: “Минуты нежности с женой по утрам - залог отличного настроения на весь день! Не представляю утро без объятий любимой,” - делится романтичным настроением Степан. 5% опрошенных начинают утро с игры со своими домашними питомцами.

Оставшиеся не смогли определиться с предпочтениями.
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