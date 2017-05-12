С 15 по 21 мая в Самарской области проведут горячую линию по профилактике ВИЧ - инфекции
12 мая 2017 20:14
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В рамках этой акции в периодс 15 мая по 21 мая 2017 г в Самарской области консультирование граждан по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции будет осуществляться специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по тел. 8(846)2674294 и специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по тел. 8(846)2603821.
Ежегодно в Самарской области регистрируется более 3000 новых случае ВИЧ – инфекции. Всего с начала наблюдения за этой инфекцией (с 1989 г.) в области общее число лиц, в крови которых обнаружены антитела к ВИЧ на 1 мая 2017г. составило более 65 тысяч человек. Из них более 22 тысяч человек умерли от различных причин, в том числе от СПИДа - 3575. В 2016 году пораженность населения ВИЧ – инфекцией Самарской области превысила 1% населения. Наиболее высокие уровни пораженности отмечены в: г. Тольятти – 2,17%, г. Жигулевск 1,59%, г., г. Октябрьск – 1,46%, Чапаевск - 1,44%, г. Новокуйбышевск – 1,39%.
Отмечается расширение возрастной структуры ВИЧ – инфицированных, смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. Активизировался выход заболевания из уязвимых групп населения в общую популяцию. Увеличивается когорта лиц, инфицированных половым путем, не входящих в группу высокого риска. Продолжается феминизация ВИЧ – инфекции. Растет число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщает 63.rospotrebnadzor.ru.
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