Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары

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20 сентября руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах города Самары.Информацию о месте и времени проведения выездных личных приемов необходимо уточнять по телефонам:8 (846) 339-12-65; 339-12-66.Во время личного приема каждый может обратиться с заявлением о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов, в том числе, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и сотрудников правоохранительных органов, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации.