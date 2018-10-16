Руководитель Департамента физической культуры и спорта назначен в Самаре

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Во вторник, 16 октября, к обязанностям приступил новый руководитель Департамента физической культуры и спорта. Им стал, до этого работавший в областном Правительстве.Карьеру на муниципальной службе Андрей Вдовин начал в 2004 году в городском Департаменте управления имуществом. Затем он перешел на работу в Правительство Самарской области, где занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта, сообщает сайт горадминистрации.