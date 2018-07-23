Ростехнадзор еще раз оштрафовал самарский Минтранс
23 июля 2018 10:21
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Арбитражный суд Самарской области 18 июля оштрафовал еще на 79 тысяч рублей региональное министерство транспорта и автодорог. Это уже второй штраф за этот месяц, который назначается ведомству Ивана Пивкина по заявлению Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Предыдущее решение областного арбитража о штрафе на ту же сумму датировано 2 июля.
Основанием во всех случаях стало неисполнение предписания надзорной службы. Ее проверка ранее выявила отступления от проекта при строительстве Фрунзенского мостового перехода. Так, одну опору смонтировали только из 10 свай вместо предусмотренных проектом 20, другую же — из 16 вместо 8. Такое решение требовало внесения изменений в проект с направлением скорректированных разделов на экспертизу для подтверждения того, что принятые решения не понижают надежность и безопасность моста и не удорожают строительство. За несколько месяцев судебных прений Ростехнадзор так и не получил документы, подтверждающие соблюдение этой процедуры.
Вместо этого в суде министерство указывало, что в его бюджете нет средств на штрафы, пыталось переложить вину на подрядчика, убеждало, что внесло изменения в проект, наконец — что нарушение с его стороны малозначительны. Суд, тем не менее, назначил очередное наказание с учетом «отягчающих обстоятельств» — систематического неисполнения предписаний Ростехнадзора. За год это уже шестой случай. В целом же история игнорирования требований надзорного органа ведомством Ивана Пивкина началась по крайней мере в 2014 году с отказа закрывать движение по Кировскому мостовому переходу, который не прошел всю процедуру госприемки и пуска в эксплуатацию, пишет СО ОНЛАЙН.
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