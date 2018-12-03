Россияне смогут раньше выйти на пенсию после спецоценки рабочего места
3 декабря 2018 13:24
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Оценка условий труда может позволить россиянам досрочно выйти на пенсию по старости. Процедура будет проводиться вместо аттестации рабочих мест по условиям труда, которая давала право сотрудникам предприятий раньше уходить на пенсии и обязывала работодателей отчислять в Пенсионный фонд России (ПФР) дополнительные взносы. Спецоценка освободит организации от взносов в ПФР по дополнительным страховым тарифам.
Срок, в течение которого учитывались результаты аттестации, истекает в декабре. Сама процедура перестала существовать еще в декабре 2014 года.
«Поскольку аттестация рабочих мест по условиям труда не дает работодателям возможности освобождения от дополнительных взносов по дополнительным страховым тарифам в Пенсионный фонд, минтрудом был разработан Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», подписанный президентом 30 декабря 2013 года. Он определяет порядок проведения спецоценки условий труда», – приводит «Российская газета» слова представителей Минтруда.
Однако работникам такая спецоценка может принести совсем не те результаты, которых они ожидали. Как поясняют в Минтруде, если предприятие проводило аттестацию рабочих мест по условиям труда, а потом организовало спецоценку, и она показала лучшие результаты, решение о назначении сотрудникам досрочной пенсии может быть изменено. Нарушение порядка проведения такой оценки грозит предприятию штрафом в 100 тысяч рублей, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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