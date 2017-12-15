Россияне не доверяют друг другу

65

Сервис бесплатных объявлений Юла опросил активных пользователей торговых онлайн-площадок и выяснил, как они предпочитают совершать покупки и чего опасаются.Больше половины участников опроса активно пользуются сайтами бесплатных объявлений, посещая их не реже раза в месяц. Только 10% респондентов пользовались ими больше года назад.Как выяснилось, россияне на сайтах объявлений чаще всего покупают и продают компьютерную технику (42%), а также одежду (37%); реже всего — крупную бытовую технику (8%) и спортивное снаряжение (13%). Что интересно, в отношении одежды мнения россиян разделились. 40% опрошенных категорически не готовы покупать одежду на сайтах бесплатных объявлений. В число покупок, которые люди оказались не готовы совершать через классифайды, также попала крупная бытовая техника (36%).Три четверти пользователей признались, что намерены покупать через доски объявлений только недорогие товары. Пока что люди склонны считать покупку на сайтах объявлений рискованной: они опасаются, что продавец может их обмануть. Только 31% опрошенных уверен в надежности покупок на таких сервисах, и лишь каждый пятый пользователь (20%) доверяет продавцам и готов вносить предоплату. Остальные 80% предпочли бы внести предоплату за нужный товар онлайн-магазину.Для решения проблемы недоверия на Юле придумали опцию «Безопасная сделка». Ее механика проста: покупатель оплачивает товар банковской картой, деньги резервируются на счете Юлы, и лишь после фактической передачи товара переводятся на карту продавца. В случае, если между покупателем и продавцом возникает спор, арбитры Юлы помогут решить его. Самые популярные категории товаров, приобретаемых с помощью «Безопасной сделки» на Юле, — мобильные телефоны, комплектующие и ноутбуки.Мнения по поводу пересылки товаров разделились почти поровну: 44% не против подождать посылку из другого региона, остальные к такому не готовы.Несмотря на неоднозначное отношение к сайтам с объявлениями, пользователи довольны ими и считают хорошей альтернативой магазинам (65%).Данные опроса были подготовлены сервисом Research.Mail.Ru. В опросе приняло участие более тысячи респондентов, которые пользуются не только Юлой, но и другими сервисами объявлений.