Россияне будут покупать сим-карты по биометрии
7 декабря 2018 11:41
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Россиян с 2019 года будут идентифицировать по биометрическим параметрам (изображение лица, голосовые слепки) при покупке сим-карт и заключении договора обслуживания с сотовыми операторами. Это значит, что симки можно будет приобретать дистанционно. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе "Ростелекома", который является оператором Единой биометрической системы.
Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Тогда банки начали сбор изображений лица и голосовых слепков россиян в своих отделениях. Благодаря ЕБС клиенты могут удалённо открывать вклады и получать займы. Для этого достаточно позвонить в кредитную организацию по видеосвязи (скайпу) или телефону и пройти проверку по биометрии. Теперь функционал ЕБС решено расширить, распространив его со следующего года на сотовых операторов, рассказали Лайфу официальные представители "Ростелекома".
— Благодаря новации граждане в 2019 году смогут покупать сим-карты и заключать договоры с сотовыми операторами дистанционно, как и при банковском обслуживании, проверка будет идти по биометрии, — уточнили в "Ростелекоме". — Симку впоследствии доставит курьер, или её отвезут в ближайший салон связи, где клиенту её выдадут за минуту. Ещё один вариант — граждане смогут получить сим-карту в симкомате. А электронную eSIM, которая не требует физического носителя и используется в новых моделях смартфонов, сразу можно будет приобрести удалённо. Сейчас даже при наличии eSIM требуется прийти в салон сотовой связи и заключить соглашение с оператором.
В "Ростелекоме" отметили, что пока не ясно, будут ли сотовые операторы собирать биометрические параметры или они будут только пользоваться накопленными в ЕБС образцами.
— Этот вопрос находится на стадии обсуждения, — отметили в пресс-службе "Ростелекома".
В Роскомнадзоре, который регулирует деятельность телеком-компаний, не ответили на запрос Лайфа о том, как ведомство относится к нововведению. В компаниях МТС, Tele2, "Мегафон" и "Билайн" также отказались пояснить, поддерживают ли они дистанционную продажу сим-карт.
Фото pixabay.com
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