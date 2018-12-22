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Новости /  Общество /  Социум  

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи с нового года

22 декабря 2018 10:29
87
Россиян предупредили о подорожании сотовой связи с нового года Это связано с повышением НДС с 1 января.
Это связано с повышением НДС с 1 января.

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 начали оповещать абонентов о том, что в январе 2019 года изменится стоимость тарифных планов. Аналитики считают, что это связано с повышением НДС в России.
«Это повышение тарифов связано с повышением НДС с 1 января», — сказал журналистам «РИА Новости» гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

По словам гендиректора TelecоmDaily Дениса Кускова, стоимость услуг должна подняться на 2–5%.

«Но позже будет еще повышение, связанное с исполнением операторами «пакета Яровой» и другими факторами», — добавил он.

С января 2019 года НДС повысится с 18 до 20%. Этот же закон предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%, пишут "Известия".



pixabay.com
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