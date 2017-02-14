Росреестр: Для оспаривания кадастровой стоимости теперь нужна выписка из ЕГРН

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- Вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости необходимо представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости, - говорит начальник отдела кадастровой оценки Управления Росреестра по Самарской области Иван Маслов. - Это связано с вступлением в силу с первого января 2017 года федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которым сведения о кадастровой стоимости теперь содержатся в указанной выписке.Выписка предоставляется бесплатно по запросам любых лиц через офисы многофункциональных центров. Ее бумажный, а также электронный вариант можно заказать через сайт Росреестра или Единый портал государственных услуг. При этом необходимо помнить, что при подаче выписки в Комиссию электронный вариант должен быть заверен электронно-цифровойподписью.В остальном комплект документов остался прежним: подается заявление о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости (если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости); документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, (если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений); отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа (если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости егорыночной стоимости).Напомним, что за оспариванием кадастровой стоимости граждане имеют право обратиться сразу в суд, тогда как юридические лица обязаны соблюсти досудебный порядок, обратившись сначала в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.______________________________________________________________________