Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и эпидситуации за рубежом

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что в разгар отпускного сезона открыта Всероссийская горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.Горячая линия будет работать до 09 июля 2018 года с 10.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00.Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг по телефонам: 8 (846) 260-50-25 или 8 (846) 260-69-56.Кроме того, задать свой вопрос можно специалистам Консультационного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефону: 8 (846) 337-73-93, сообщает сайт горадминистрации.