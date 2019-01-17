Роскультцентр дал старт Всероссийскому конкурсу «Послы Тавриды»

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Сегодня, 17 января, стартует прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе «Послы Тавриды» в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».Цель конкурса – формирование корпуса «Послы Тавриды».К участию приглашаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории субъекта, который представляют, в возрасте от 18 до 30 лет. Это молодые деятели в сфере культуры, руководители творческих объединений, некоммерческих организаций, культурных учреждений, активные деятели сферы молодежной политики, участники, волонтеры и организаторы региональных, окружных, всероссийских и международных форумов, победители грантовых конкурсов, успешно реализующие проекты, участники, волонтеры и организаторы форума «Таврида».Помимо подачи заявки в АИС «Молодежь России» претендентам необходимо оформить публикацию в социальных сетях (ВКонтакте и/или Instagram) на одну из тем: «Что я сделаю для того, чтобы мой регион стал максимально культурным?» или авторский маршрут «Максимально культурный выходной в моем регионе». Это покажет насколько потенциальные победители смогут способствовать развитию культуры и искусства в своем регионе. К посту необходимо прикрепить тематические фотографии или видео и указатьхештеги: #МаксимальноКультурно, #Росмолодежь, #Роскультцентр, #ПослыТавриды. Также всем претендентам необходимо провести информационную кампанию о старте 1 марта регистрации на Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в социальной сети ВКонтакте и/или Instagram.Прием заявок для участия в первом этапе завершится 28 января.Молодые люди, успешно прошедшие первый этап отбора, будут приглашены на онлайн-собеседование. По итогам двух этапов будут определены победители, которых ждет обучение в Москве в феврале 2019 года.Мероприятие организовано Роскультцентром при поддержке Росмолодежи.