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Новости /  Общество /  Социум  

Роскомнадзор просят заблокировать сайт Госдумы и Единой России

21 декабря 2018 10:19
163
Роскомнадзор просят заблокировать сайт Госдумы и Единой России Интересно, что на это ответит ведомство.
Интересно, что на это ответит ведомство.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» Алексея Навального. Причина блокировки — нарушение требований закона «О персональных данных», а также условий использования сервисов «Яндекс.Метрика» и Google Analytics.

По версии Роскомнадзора, сайт 2019.vote собирал персонифицированную информацию о посетителях, но не уведомлял о таком сборе данных и не получал согласия от каждого пользователя на обработку.

Российский эксперт по кибербезопасности Александр Литреев (основатель Vee Security), отметил, что сайты Госдумы, «Единой России» и «Вести.ру» также используют «Яндекс.Метрику».

Но при этом ни один из ресурсов не запрашивает согласия пользователей на сбор данных. Документа, регламентирующего политику конфиденциальности на данных сайтах, также нет (а по закону должен быть).
К тому же, на сайте «Единой России» есть скрытый код Facebook, который собирает данные россиян. А это уже ситуация, при которой данные пользователей передаются на обработку третьим лицам за пределами РФ, что также перечит закону «О персональных данных».
Интересно, что на это ответит Роскомнадзор, пишет iphones.ru.
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