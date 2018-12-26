«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
26 декабря 2018 09:43
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Эксперты «Роскачества» проверили мандарины на российских прилавках. Цитрусовые исследовали по 426 показателям — не только на вкус, но и на безопасность, цвет, соответствие фактического сорта заявленному продавцом и другие параметры.
Результаты экспертизы были опубликованы на официальном сайте организации в среду, 26 декабря.
Самыми сладкими мандаринами признали плоды сорта муркотт, правда, они оказались наименее сочными. Это небольшие мандарины, чаще всего с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками. В продаже муркотт можно встретить с ноября по февраль, пишут "Известия".
Чуть менее сладкими были признаны клементины — плоды сплющенной сверху и снизу формы ярко-оранжевого цвета. При этом они сочные и обладают нежным запахом. В России сорт клементин продается с октября.
В плодах большинства исследуемых сортов косточек оказалось немного. «Большое содержание косточек в основном в поздних сортах мандаринов, созревающих ближе к концу зимы», — объяснила директор департамента испытаний «Роскачества» Людмила Викулова.
На российский рынок свои мандарины активно поставляют такие страны, как Марокко, ЮАР, Абхазия, Египет, Китай, Турция, Перу. А самыми распространенными сортами мандаринов из импортируемых помимо клементин и муркотт являются надоркотт, cатсума и шива-микан.
Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Распознать их можно по матовой бугристой кожуре (они не обработаны воском и не блестят), стойкому характерному аромату даже в неочищенном состоянии, а также отсутствию косточек.
Абхазские мандарины появляются в продаже довольно поздно — в начале декабря. До тех пор под их видом иногда продают марокканские клементины.
В ходе масштабных испытаний эксперты не выявили нарушений касательно показателей безопасности. В мандаринах не нашли превышений по содержанию нитратов и пестицидов, ГМО, тяжелых металлов и радионуклидов.
Также специалисты «Роскачества» выяснили, что мандарины зеленоватого цвета неопасны. Свежесть цитрусовых определяется не цветом кожуры и не наличием зеленого хвостика, а плотностью прилегания кожуры. У перезревших или лежалых плодов плотность прилегания отстает.
«Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов», — говорится в тексте исследования.
pixabay.com
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