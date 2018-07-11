Родственники ищут пропавшего болельщика из Англии
11 июля 2018 11:46
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Сотрудники английского туристического агентства Sport Options объявили в розыск своего соотечественника Дугласа Мортона. Мужчина пропал 24 июня после матча между сборными Англии и Панамы. Игра проходила в Нижнем Новгороде.
— Он приехал в Россию, чтобы поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу. В последний раз его видели в Самаре. И он планировал отправиться в Москву, — рассказали в компании. — С тех пор болельщик не выходил на связь ни с семьей, ни со своим другом Терри.
По словам местных жителей, любителя футбола заметили 6 июля около гостиницы на улице Сорокина, 36.
— Англичанин потерял все свои деньги и карточки. Я договорился с менеджером отеля, чтобы ему предоставили комнату, — пояснил мужчина. — Как мне потом рассказали, он ушел из отеля рано утром.
Всех, кто видел Дугласа, просят сообщить о его местоположении, пишет 63.ру.
На фото Дуглас справа.
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