Размер пособий поднимут в России
12 декабря 2018 13:49
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В России могут увеличить размер некоторых пособий. С таким предложением выступили в Министерстве труда РФ. В настоящее время соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Предполагается, что индексация выплат, пособий и компенсаций для отдельных категорий граждан пройдет 1 февраля 2019 года, пишет "ФедералПресс".
Отметим, что проект постановления предполагает повышение ряда выплат, которые получают Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы, ветераны, инвалиды на содержание собак-поводырей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в том числе в Чернобыле и Семипалатинске.
Кроме того, документ содержит в себе пункты о повышении выплат, связанных со страхованием от несчастных случаев на производстве, а также единовременного пособия беременным женам призывников.
В Минтруде отметили, что коэффициент индексации будет установлен на уровне 1,034. Однако его размер будет уточнен после расчета индекса потребительских цен за текущий год, пишет «Парламентская газета».
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