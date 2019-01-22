Расчеты противовоздушной обороны в Поволжье подверглись проверке боеготовности

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Расчеты противовоздушной обороны Центрального военного округа, которые обеспечивают безопасность воздушного пространства в регионах Поволжья, подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности.Это первая общая проверка данных подразделений в 2019 году, она продлится до конца недели. В боеготовность приведены расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», зенитных ракетных комплексов «С-300», зенитно-ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, а также подразделения разных радиолокационных станций.Расчеты отработают развёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы, проведут несколько тренировок по отражению групповых и одиночных ударов крылатых ракет, прикрытию воздушного пространства в сложной радиоэлектронной обстановке. Практические действия будут проходить в дневное и ночное время.