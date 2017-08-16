Работы по взысканию долга Бориса Березовского перед Самарской областью продолжаются
16 августа 2017 12:38
125
На заседании одобрено постановление Правительства Самарской области «О заключении мирового соглашения», необходимого для продолжения работы по взысканию долга Б.А. Березовского перед регионом.
Напомним, что работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года. В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б.А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов.
В этой связи британской юридической компанией Pinsent Masons LLP, представляющей интересы Самарской области в Великобритании, совместно с Главным правовым управлением Администрации Губернатора Самарской области подготовлено необходимое для продолжения данной работы мировое соглашение, сообщает сайт облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 августа 2017 16:10Самарская область на втором месте по стране по взаимодействию с ГИС ГМП
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах является информационной системой, предназначенной для размещения и... Социум
3
16 августа 2017 15:47
За 7 лет почти 12 тысяч подростков познакомились с IT--отраслью и научились безопасному поведению в интернете. Социум
39
16 августа 2017 15:07
Любой желающий может направить свое стихотворное произведение на творческий конкурс поэзии, приуроченный ко дню памяти павших на полях сражений –... Социум
72
Здравоохранение
15 августа 2017 17:09
Оценивалось общее физическое состояние обратившихся. Здравоохранение
177
15 августа 2017 16:55
Пуповинная кровь применяется для лечения тяжелейших заболеваний - острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, иммунодефицитов и пр. Здравоохранение
173
14 августа 2017 15:28
В программе специализированного курса реабилитации занятия лечебной физкультурой, массаж, консультации психолога, психологические тренинги, информирование... Здравоохранение
161
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
214
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
267
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
224
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
320
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
268
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
140
Образование
14 августа 2017 15:57
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но... Образование
215
14 августа 2017 13:37
Мероприятие состоится в Новокуйбышевске. Образование
232
14 августа 2017 10:37Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии
Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения. Образование
249
Культура
16 августа 2017 09:52
Он пройдет с 15 по 20 августа. Культура
119
14 августа 2017 15:13
В число пятидесяти лучших детских школ искусств России вошла муниципальная Детская музыкальная хоровая школа №1 из Самары. Эта старейшая школа Промышленного... Культура
187
11 августа 2017 20:17
Современный мир диктует нам свои новые правила, многое в жизни очень быстро меняется, но все же есть вещи, которые останутся неизменными всегда. Культура
60
Мода
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
117
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
155
31 июля 2017 16:46
Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
133
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
316
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7110
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1362
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5387
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1782
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2819
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
493
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2213
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2009
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1623
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1791
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5602
Мероприятия