Работы по взысканию долга Бориса Березовского перед Самарской областью продолжаются

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На заседании одобрено постановление Правительства Самарской области «О заключении мирового соглашения», необходимого для продолжения работы по взысканию долга Б.А. Березовского перед регионом.Напомним, что работа по взысканию долга Правительством Самарской области осуществляется с 2011 года. В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б.А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов.В этой связи британской юридической компанией Pinsent Masons LLP, представляющей интересы Самарской области в Великобритании, совместно с Главным правовым управлением Администрации Губернатора Самарской области подготовлено необходимое для продолжения данной работы мировое соглашение, сообщает сайт облправительства.