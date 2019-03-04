Путин: Чем сложнее обстановка, тем больше Россия будет проводить спортивных мероприятий

30

Чем сложнее обстановка, тем больше Россия будет проводить культурных и спортивных мероприятий. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" заявил президент страны. Он напомнил, что Россия подала заявку на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.Владимир Путин также отметил беспрецедентный по массовости характер 29 Всемирной зимней универсиады. В Красноярск приехали три тысячи человек из 58 стран.