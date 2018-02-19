Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру запланирован на 6 марта

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16 февраля специалисты предприятий РОСКОСМОСА в Гвианском космическом центре (Куру, Французская Гвиана) приступили к автономным испытаниям системы управления ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» в рамках пусковой кампании по выводу на орбиту Земли четырех европейских телекоммуникационных космических аппаратов O3b. Днем ранее были проведены автономные испытания систем измерений ракеты-носителя и установлена на борт аппаратура европейского комплекта обеспечения безопасности в полете. Также продолжается заправка разгонного блока «Фрегат-МТ» компонентами ракетного топлива и подготовка стартового комплекса к приему ракеты-носителя и космической головной части. Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру по согласованию с заказчиком запланирован на 6 марта 2018 года.Спутники O3b предназначены для создания новой европейской среднеорбитальной космической системы связи. Аппараты призваны обеспечить связью и высокоскоростным доступом в интернет жителей удаленных и развивающихся регионов, где нельзя проложить оптоволоконные кабели, — в общей сложности аудиторию около 3 миллиардов человек.