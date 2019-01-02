Программа праздничных мероприятий в Самарской области
2 января 2019 11:50
37
Новогодние каникулы станут активными не только для жителей областной столицы, но и для представителей других городов региона.
Подготовлена обширная программа мероприятий, которую можно посмотреть здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 января 2019 11:50
Празднества пройдут во всех муниципалитетах. Социум
2
2 января 2019 11:01
Свою встречу правоохранители построили в виде живого диалога. Социум
75
1 января 2019 22:55
Младенец будет доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Социум
300
Здравоохранение
31 декабря 2018 12:07
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
734
29 декабря 2018 17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Здравоохранение
695
28 декабря 2018 15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года. Здравоохранение
559
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
182
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
251
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
289
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
308
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
279
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
429
Образование
31 декабря 2018 09:53
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Образование
435
30 декабря 2018 23:52
Его намерены реализовать до 2024 года. Образование
482
29 декабря 2018 13:15
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
340
Культура
31 декабря 2018 11:15
Откроет вечер украшение новогодней ели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Культура
1015
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1067
29 декабря 2018 13:04
На главной концертной площадке страны юные артисты выступили уже в четвертый раз. Культура
281
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
325
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
550
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
778
Видео
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1068
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
410
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
3000
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
327
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
377
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
2031
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1325
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1157
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1509
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1895
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2044
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3275
Мероприятия