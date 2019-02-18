Проектное управление в IT-сфере обсудили в рамках образовательного проекта Panda Meetup в Самаре
18 февраля 2019 13:13
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16 февраля в Самаре в рамках образовательного проекта Panda Meetup собрались IТ-разработчики, менеджеры и руководители компаний с целью обсудить с экспертным сообществом опыт Digital-трансформации, накопленный в ведущих IТ-компаниях России. Своим опытом поделились эксперты из компаний Яндекс (Москва), SkyEng (Москва), Право.ру (Самара), Пенсионный фонд России (Самара), сообщает пресс-служба облправительства.
От имени регионального департамента информационных технологий и связи участников проекта приветствовал руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. «Отрадно, что образовательный проект Panda Meetup – живой, он развивается. IT-отрасль очень чутко реагирует на изменяющиеся условия, и запрос на новые знания каждый раз актуален», - отметил он. По его словам, такие мероприятия делают сильное самарское IT-сообщество более креативным, что очень важно при реализации национального проекта «Цифровая экономика».
Большинство успешных IТ-компаний переживают взрывной рост. Например, компания SkyEng за предыдущий год выросла в 2,7 раза. При таких темпах компаниям нужно не только увеличивать количество людей, но и выстраивать техническую инфраструктуру, коммуникацию, следить за тем, чтобы эффективность сотрудников не снижалась. В процессе роста компании сталкиваются с проблемами. Первая - это ограниченное количество узкоспециализированных специалистов на рынке. Вторая - это высокая текучка кадров из-за высокого спроса на специалистов.
В рамках проекта Panda Meetup Мария Шеенкова из самарской компании Право.ру поделилась успешным опытом построения полностью распределенной по всей стране команды из 40 IТ-специалистов. Мария рассказала о том, как, столкнувшись с дефицитом узкопрофильных IТ-специалистов в Самаре, компания отказаться от географической привязки к сотрудникам и стала привлекать удаленных специалистов. «Таким образом, компания не только оперативно закрыла нужные вакансии, но и серьёзно сэкономила. Для компании удаленные сотрудники более удобны, потому что не нужно платить за аренду рабочего места, за оборудование», – пояснила она.
Денис Князев поделился опытом найма сотрудников, который внедрила у себя компания Яндекс. «В новом подходе сотрудник не сразу попадает в какую-то конкретную команду, а проходит через так называемый буткемп – 10-дневный период, в течение которого он успевает поработать в нескольких командах, и уже после этого сделать осознанный выбор, в каком из направлений компании он бы хотел работать. Этот подход, во-первых, делает сотрудника более удовлетворенным своей работой, потому что тот делает сознательный выбор. Во-вторых, этот подход позволяет экономить ресурсы компании, потому что поиск и найм сотрудников происходит централизованно, а не каждой конкретной командой», - заявил он.
Компания SkyEng поделилась опытом выстраивания архитектуры в компании. Чтобы быстро расти, развиваться и завоевывать новые рынки, страны и направления, компании нужна отлаженная архитектура как в технологическом плане, так и в плане внутренних процессов. Артём Науменко рассказал о том, почему это важно: «У нас есть несколько направлений развития компании в целом. Первое, наверное, самое крупное, - это движение в Китай. Полностью разворачиваем копию школы в Китае. Китай - очень ёмкий рынок, там нереальное количество людей, которые хотят учить английский. И там выше стоимость уроков. У нас есть направление для детей, которое мы активно развиваем».
Егор Крюнькин из ПФР рассказал о том, как они в своей команде внедряют Agile вне IT.
И на своём опыте показал, что гибкие методологии управления применимы не только для сферы информационных технологий, но и для любого сектора. В том числе в государственных структурах. В целом, тема трансформации в организациях вызвала очень живой интерес в Самаре. В условиях новой экономики и новых технологий, когда спрос на специалистов с узкой специализацией растет быстрее, чем вузы успевают их готовить, очень важным становится выстраивание эффективной работы каждого сотрудника.
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