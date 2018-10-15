Приставы Самарской области проведут День единого приема граждан

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В конце октября в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области пройдет День единого приема граждан.25 октября 2018 года должностными лицами аппарата и структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 14.00 до 20.00 часов по местному времени будет осуществляться прием граждан и представителей организаций. Гражданам будут даны ответы по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости оказана юридическая помощь.Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов, будет осуществляться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Об Управлении / Руководство / Руководство структурных подразделений»).Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) и документ, подтверждающий его полномочия.Для записи на прием к должностным лицам, а также для получения иной справочной информации можно обратиться по телефонам: 8 (846) 263-65-65 и 8 (846) 266-38-71.