Представители ОНФ наградили лауреатов конкурса плакатов «День выборов» из Самарской области
4 апреля 2018 10:44
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Активисты Общероссийского народного фронта провели награждение лауреатов всероссийского конкурса плакатов ОНФ «День выборов». Работы юных жителей Самарской области Ивана Аверьянова, Ангелины Ерашовой и Михаила Сапунова были отмечены в номинации «Уличный формат».
«Сам факт, что финалистами конкурса стали школьники, желание которых заниматься творчеством и лично выразить свое отношение к выборам президента России через плакат было отмечено компетентным жюри, говорит о том, конкурс плакатов ОНФ «День выборов» стал действительно всенародным», – считает член регионального штаба ОНФ, руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Марин.
Он рассказал, что Михаила Сапунова, учащегося 11-го класса школы города Похвистнево, представители ОНФ поздравили в региональном исполкоме. «Активисты ОНФ вручили Михаилу благодарственное письмо и набор для художественного творчества. После поздравления и награждения состоялось живое неформальное общение без пяти минут абитуриента одного из самарских вузов, который заинтересовался деятельностью Народного фронта более подробно. Общественники рассказали ему о приоритетных проектах ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», как воспользоваться интерактивными картами, а также о молодежных акциях и флешмобах, пригласив школьника к активному участию в общественном мониторинге», – рассказал Марин.
Агитационный плакат школьника восьми лет Ивана Аверьянова из Чапаевска «Взрослые! Сделайте правильный выбор 18 марта!» был напечатан большим тиражом и украсил остановочные пункты и информационные стенды в Самаре в период выборной кампании. После выборов Аверьянова в его родной школе поздравили одноклассники, учителя и вручили подарки от Народного фронта – краски и кисти.
Плакат Ангелины Ерашовой с призывом «Мы идем голосовать! А ты?» тоже понравился жюри и был отмечен дипломом конкурса ОНФ. Активисты ОНФ Вера Глухова и Анна Крылова пришли в школу №20 Новокуйбышевска, чтобы вручить Ерашовой благодарственное письмо, памятные подарки и сувениры. Они поздравили школьницу с победой и пожелали в дальнейшем быть такой же активной и неравнодушной.
Общественники рассказали школьникам о патриотических проектах и акциях Общероссийского народного фронта, напомнив о традиционных для Самарской области майских акциях «Фронтовые письма» и «Рисунок Победы», посвященных празднованию Дня Победы.
«Всего на конкурс плакатов «День выборов» жители Самарской области направили более 200 работ. Это хороший показатель гражданской активности. Высокая явка и результаты выборов президента страны показали, что самарцы осознанно проголосовали за Россию, устремленную в будущее», – считает Марин.
Напомним, конкурс плакатов «День выборов» был запущен Общероссийским народным фронтом совместно с Музеем современной истории России при поддержке «Русской Медиагруппы» 23 января. Творческое состязание было посвящено выборам, которые прошли 18 марта 2018 г. На конкурс участники прислали более 6,5 тыс. работ.
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4 апреля 2018 10:44
Всего на конкурс плакатов жители региона направили более 200 работ. Социум
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