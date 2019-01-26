Праздник студенчества - Татьянин День - отметили в Историческом парке Самары

95

С порога - в Историю: студенческие фото в доспехах разлетаются по социальным сетям. Напомнив об истории открытия в 1755 году Московского университета, Исторический парк представляет премьеру - спектакль о человеческих историях. По стихам артистов театра "Счастливый случай"! Режиссером выступил заслуженный артист России, Народный артист Самарской области Олег Белов. Зал аплодирует стоя."Камень, ножницы, бумага" – активность зашкаливает, поэтому участников студенческой викторины определяет игра. Студенты удивляют остроумием и желанием знать больше - квест "Музейный экстрим" впервые проходит при таком количестве игроков - 5 команд по 18 человек! Участники по фразам собирают советские лозунги, исполняют гимн, ищут на карте города-герои, преодолевая нешуточные расстояния - 6 тысяч квадратных метров площадь экспозиций Исторического парка в Самаре.В интеллектуальных состязаниях отличную работу показывают все! В Татьянин день не одна, а три команды получают дипломы и полезные призы от Исторического парка «Россия – Моя история».Также в этот день были представлены три новых проекта в экспозициях: это тематическая экскурсия «Повседневная жизнь Ленинграда», созданная при поддержке федерального проекта «Блокада. Голоса». Выставка «Самарские денежные знаки – 100 лет» - совместно с Государственным казенным учреждением «Безопасный регион». Напомним, в 1918, когда Советская власть перешла к Комитету Учредительного собрания, в городе и губернии имели хождение собственные деньги. А экспозицию XXI века дополнила мультимедийная выставка «Взгляд из космоса», основанная на фототснимках нашего земляка, героя России космонавта Олега Кононенко.