Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
18 января 2019 12:28
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Российское правительство ещё в конце 2018 года согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме.
В частности, речь идёт о трёх мерах — увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление её на весь период кредита, выделение субсидии, исходя из размера ключевой ставки Банка России, которая была увеличена на четыре процента.
Третьей мерой поддержки является единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заёмщика по кредитному договору в размере 10% от задолженности, но не более 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка и последующих детей.
Напомним, что накануне Сбербанк повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт (п. п.). Так, базовая ипотечная ставка начинается от 10,8 процента вместо 9,8 процента. Ставка для зарплатных клиентов начинается от 10,5 процента (вместо 9,5 процента), а ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1 процента (вместо 10,1 процента).
Ещё ранее ставку на 0,6% по ипотеке повысил ВТБ, и теперь она составляет 10,1%.
Эксперты в беседе с Лайфом, отвечая на вопрос о том, не нужно ли гражданам поторопиться с получением ипотечных кредитов, выразили мнение, что сейчас ставки находятся ближе к максимуму и, скорее всего, останутся на этом уровне.
pixabay.com
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